ترقبوا.. حوار خاص لــ "الخليج 365" مع "فضل الجعدي" مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 الشحات غريب ينفرد "الخليج 365" بحوار خاص مع مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي "فضل محمد الجعدي" لكشف الكثير من الأحداث حول المشهد بالجنوب.

Advertisements وناقش الخليج 365 عبر حواره الخاص، مستقبل القضية الجنوبية والمشهد، وكيف خان حزب الإصلاح التحالف العربي، وكيف دمر الإصلاح الجنوب. وكشف عن حل الأزمة اليمنية، والمتطلبات من الحكومة الشرعية حسب اتفاق الرياض. كما أوضح في حديثه لــ "الخليج 365"، أحوال مؤسسات الدولة في الجنوب وهل هي قادرة على إدارة الدولة في حالة الإستقلال أم لا.

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