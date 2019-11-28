شكرا لمتابعة خبر عن الهتاف باسم صدام اثناء المباراة مع الكويت يثير جنون وزير الخارجية الكويتي ويتصل بأعلى مسؤول في المملكة..شاهد كيف كان عقاب من هتفوا باسم صدام وبماذا هتفو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الهتاف باسم صدام اثناء المباراة مع الكويت يثير جنون وزير الخارجية الكويتي ويتصل بأعلى مسؤول في المملكة..شاهد كيف كان عقاب من هتفوا باسم صدام وبماذا هتفو

2019/11/28 الساعة 07:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهتاف باسم صدام اثناء المباراة مع الكويت يثير جنون وزير الخارجية الكويتي ويتصل بأعلى مسؤول في المملكة..شاهد كيف كان عقاب من هتفوا باسم صدام وبماذا هتفو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.