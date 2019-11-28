شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالقذائف المدفعية.. مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالقذائف المدفعية.. مليشياالحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي الخميس 28 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الأربعاء، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة ، بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل عنيف.

Advertisements وأطلقت المليشيات الحوثية على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 82 وقذائف B10 ، كما، واستهدفتها بسلاح 12.7 بشكل مكثف. هذا وقد كثفت المليشيات قصف مواقع القوات المشتركة شمال المديرية عصر اليوم بقذائف مدفعية الدبابات ، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة وبالأسلحة القناصة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالقذائف المدفعية.. مليشيا الحوثي تقصف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.