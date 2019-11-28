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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الهلال الأحمر الإماراتي يعيد تأهيل مدرسة سعد بن عباد بتعز
الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ضمن المدارس المعاد تأهيلها في الساحل الغربي، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، مدرسة جديدة في مديرية ذُباب بمحافظة تعز .
حيث افتتحت الهيئة مدرسة سعد بن عباد في منطقة الحريقية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها ليتمكن أكثر من 400 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.
وفي الافتتاح، تم توزيع الحقيبة والزي المدرسي للطلاب والطالبات وسط فرحة عارمة بعودتهم إلى مدرستهم المكونة من سبعة فصول مع مرافقها .
وتعد مدرسة سعد بن عباد هي الثالثة التي يتم تأهيلها وافتتاحها في مديرية ذُباب والثامنة على مستوى الساحل الغربي ضمن حملة العودة إلى المدرسة التي أطلقتها هيئة الهلال الأماراتي منتصف ديسمبر الماضي فيما تستعد لافتتاح ثماني مدارس أخرى .
وبلغت المنشئات التعليمية المؤهلة من قبل دولة الإمارات في الساحل الغربي والسهل التهامي 36 منشأة ليتمكن نحو 48 ألف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية بعد أن كانت المليشيات الحوثية قد حولتها إلى ثكنات عسكرية وأخرجتها عن الجاهزية أثناء سيطرتها على المنطقة .
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