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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتساع دائرة الاشتباكات بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي شمالي الضالع الخميس 28 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 اتسعت دائرة الاشتباكات الدائرة حاليا بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهات القتال بشمالي الضالع.

Advertisements وامتدت الاشتباكات إلى جبهات هجار وصبيرة وبتار وسط هزائم متلاحقة لمليشيات الحوثي. وتمكنت القوات الجنوبية من التصدي لكل هجمات مليشيات الحوثي وسط خسائر بشرية كبيرة بصفوف المليشيات.

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