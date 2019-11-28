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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتساع دائرة الاشتباكات بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي شمالي الضالع
الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اتسعت دائرة الاشتباكات الدائرة حاليا بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهات القتال بشمالي الضالع.
وامتدت الاشتباكات إلى جبهات هجار وصبيرة وبتار وسط هزائم متلاحقة لمليشيات الحوثي.
وتمكنت القوات الجنوبية من التصدي لكل هجمات مليشيات الحوثي وسط خسائر بشرية كبيرة بصفوف المليشيات.
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