شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الحوثي يكشف المكان الذي عثر فيه على وثيقة اغتيال الرئيس الحمدي .. والمفاجأة في كيفية العثور عليها ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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