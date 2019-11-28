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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجدد الاشتباكات بين مليشيا الإخوان وقبائل عبيدة في مأرب
الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت مصادر محلية، عن تجدد الاشتباكات بين مليشيات الإخوان الإرهابية وقبائل عبيدة في مأرب.
وأفادت المصادر،أن الاشتباكات اندلعت عقب فشل الوساطات للتهدئة بين الطرفين.
وأضافت المصادر، إلى أن القبائل قصفت المنطقة الثالثة ومدرسة الحرس التابعة للمليشيا وسط انهيار كبير لمليشيات الإخوان.
وأشارت المصادر، إلى استخدام الأسلحة الثقيلة خلال المواجهات الدائرة حاليا.
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