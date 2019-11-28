حكومة اليمن تدين تحريض الحوثيين ضد منظمات الإغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية يدين تحريض الحوثيين ضد منظمات الإغاثة

الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عبرت الحكومة اليمنية الشرعية، عن استنكارها الشديد لحملة الإساءة والتحريض التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ضد المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة في اليمن، ونبهت من خطورتها على سلامة طواقم المنظمات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات.



وحذر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الأربعاء، من تبعات هذه التهديدات التي قال إنها "ستقوض عمل المنظمات الإنسانية للعام 2020 في اليمن وتتسبب في زيادة القيود المفروضة على العمل الإنساني من قبل الميليشيات في مناطق سيطرتها".

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ولفت إلى الإحاطة الأخيرة لمساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن والذي نددت فيه بممارسات ميليشيات الحوثي في الجانب الإنساني والتي تتسبب في إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها من المواطنين.

وأدان وزير الخارجية اليمني، التهديدات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية في مناطق سيطرتها، ووصفها بأنها "ردة فعل بائسة نتيجة ما تم كشفه من حقائق عن انتهاكاتها أمام مجلس الأمن".

وتشن ميليشيات الحوثي عبر قادتها ووسائل إعلامها حملة تحريض واسعة ضد المنظمات الأممية والدولية العاملة في مجال الإغاثة، وتتهمها بالفساد، وذلك عقب إحاطة مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، أمام مجلس الأمن والتي أكدت فيها أن جماعة الحوثي تمنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، وتطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب.