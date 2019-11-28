اقرباء الرئيس الحمدي يشيدون بتقرير التوجيه المعنوي بشأن عملية الاغتيال

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اشاد الدكتور إبراهيم الحمدي المقرب للرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي بالتقرير الرسمي الأول الخاص بجريمة اغتيال الرئيس الحمدي، والصادر عن دائرة التوجيه المعنوي الذي كشف عن تفاصيل الجريمة بشكل واضح وأساسي كما لم يتم كشفها سابقا.

واشار الحمدي في لقاء مع قناة المسيرة إلى أن جميع المعلومات حول الجريمة كانت مخفية ومن يتعرض لها يتم اقصاءه، وكانت الأسرة تلتقي بالبعض بشكل سري وكانوا يطرحون لها بعض الأشياء لكن تلك الأشياء لم تكن بوضوح كما أظهر التقرير.

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وبين الحمدي أن السعودية لعدد من الدوافع أهمها ، سعي الرئيس إبراهيم إلى استقلال القرار اليمني، وكذلك تحقيق خطوات جادة نحو تحقيق الوحدة اليمنية، مما أثار خوف قوى الهيمنة في المعسكر الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى سعي الرئيس الشهيد لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن.

واعتبر الدكتور الحمدي “أن الأيادي التي اغتالت الرئيس الحمدي هي التي اغتالت الرئيس صالح الصماد،والتي اغتالت الشعب اليمني بأكمله” كما بين أن الأسباب التي وقفت وراء الاغتيال نفس الأسباب التي دفعتهم لإعلان الحرب على الشعب اليمني”.

وطالب الدكتور الحمدي باسم اسرة الشهيد الرئيس بمحاكمة قضائية عادلة لكل المتورطين في جريمة الاغتيال.