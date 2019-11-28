شكرا لمتابعة خبر عن محافظ شبوة : يستبق قرار إقالته بهذا العمل الصادم ويثير غضب واستياء واسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على : القائد العسكري البارز الذي قتل يوم امس مع مرافقيه جنوب اليمن (الاسم وتفاصيل) وردنا الان : آخر تطورات والتفاصيل عن القبض على " خالد علي عبدالله صالح " في مطار سيول الدولي (تفاصيل أكثر ) بعد عجزت السعودية والامارات والشرعية والحوثي .. السلطان قابوس يباغت الجميع ويثلج صدور اليمنيين في كل انحاء العالم ويقدم للشماليين والجنوبيين هدية لا تقدر بثمن مصرع مسؤول في رئاسة الجمهورية بطريقة مروعة والعثور على جثته في هذا المكان وزوجته تتهم هذه الجهة بأنها وراء الجريمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شبوة : يستبق قرار إقالته بهذا العمل الصادم ويثير غضب واستياء واسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.