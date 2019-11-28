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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. إيناس الحنطي تهاجم “هند القحطاني” بعد فيديو وصلة الرقص وتوجه رسالة لكل البنات

أثار الفيديو الذي نشرته مشهورة سناب شات هند القحطاني وهي ترقص ، الجدل عبر مواقع التواصل ، الأمر الذي دفع المشهورة إيناس الحنطي لنشر فيديو عبر حسابها بسناب تعلق فيه على ما حدث ووصفته باحتقار للذات وتداول رواد موقع تويتر الفيديو عبر هاشتاق #ايناس_الحنطي_تجلد_هند .

وش نظرتك لنفسك ؟

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شاهد بالفيديو.. إيناس الحنطي تهاجم “هند القحطاني” بعد فيديو وصلة الرقص وتوجه رسالة لكل البنات

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وقالت الحنطي في الفيديو : “بغض النظر تريدي تعيشي في أمريكا أو السعودية ، وبغض النظر عن رؤيتك للحلال والحرام ، هذا كله أعتبره حرية شخصية ، لكن اللي بتكلم عنه من الناحية الإنسانية ، أنتي وش نظرتك لنفسك ، وليش تسوي أشياء تنقص من شخصيتك ” .

احتقار للذات

وأضافت : ” في كل المجتمعات في كل الأعراف اللي تسوينه احتقار للذات ، واحترام الإنسان لذته هو مفتاح سلوكه ، يعني الناس تشوف سلوكك وتعرف أنتي إنسانة قاعدة تحترمين نفسك ولا لأ ” .

أترقص و أتفصخ

وتابعت الحنطي : ” أنت لما تناظرين نفسك بالمراية تقولين لنفسك وش دوري في الحياة ، انبسطي لكن لما تحطين عنوان لنفسك ترا سلوكك هو العنوان ، إيش النظرة اللي تريدين الناس ياخذوها عنك ، إني أترقص وإني أتفصخ ، ولا إني عندي المجهود الفلاني وعندي ” .

البنات اللي تركوا أهاليهم

واستطردت : ” والرسالة اللي تبين توصليها للبنات إن أمريكا فيها حرية ، معليش كلنا سافرنا أمريكا وعارفين كيف الحياة صعبة هناك ، وكلنا عارفين البنات اللي تركوا أهاليهم وراحوا أمريكا بغض النظر عن اختلاف الأسباب ، كلنا نعرف كيف الظروف الصعبة اللي يعيشون فيها وخصوصاً “اللي محافظة على نفسها” .”

حقوق المرأة

واختتمت الفيديو قائلة : ” إحنا في بلد المرأة فيها تم تكريمها وحفظ حقوقها ويصرف عليها ، سواء شاء وليها أم أبى ، بأمر المحكمة .”