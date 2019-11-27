شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إماراتي يطلق زوجته بعد أن رآها على هذة الهيئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - طلق رجل، يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، زوجته، البالغة من العمر 24 عاما، بعد أن رآها دون مكياج.

نقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن وسائل إعلام إماراتية أمس الأول الاربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، أن الزوج شعر بالخداع عندما رأى زوجته بعد السباحة على الشاطئ، إذ أن الأمواج قد مسحت الطبقة السميكة من المكياج والرموش الصناعية والعدسات الملونة.

جديد الخليج 365:

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وأكد الطبيب النفسي عبد العزيز العساف، الذي لجأت إليه الزوجة بعد وقوع الحادث، على طلاق الرجل لموكلته ورفضه أي محاولات للصلح.

وقال الطبيب إن المرأة كانت تريد إخبار زوجها بالحقيقة إلا أنها تأخرت. ومن الجدير بالذكر أن فترة الخطوبة بين الزوجين استمرت مدة 6 أشهر.