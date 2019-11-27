شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نوع من البهارات يتوفر في كل منزل باليمن ..علاج فاعل لـ" 6" أمراض خطيرة ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعتبر القرفة أحد منتجات الأشجار المهمة فهي لحاء لشجرة دائمة الخضرة وموطنها الأصلي سريلانكا، وللقرفة فوائد صحية كثيرة أهمها أنها تمنع الالتهابات كما أنها مصدر هام لألياف الغذائية والحديد والكالسيوم، وهي ناجحة جدا في خفض السكر بالدم، كما أنه يتم إضافتها إلي العديد من الوجبات لإكساب الطعم والرائحة المميزين لهذه الوجبات.

ومن أهم الفوائد الذهبية للقرفة التالي : جديد الخليج 365: Advertisements أنها تمنع تجلط الدم داخل الأوعية الدموية. تقلل الالتهابات وتكافح الجراثيم داخل الجسم تؤثر رائحة القرفة علي وظائف الدماغ فهي تزيد من الانتباه والتركيز غنية بالألياف والمعادن فهي غنية بالمنجنيز والحديد والكالسيوم . تقلل من مستويات السكر فهي تعمل علي إبطاء سرعة الهضم. تساعد القرفة علي خسارة الوزن ، فهي تبطئ تخزين الدهون في الجسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوع من البهارات يتوفر في كل منزل باليمن ..علاج فاعل لـ" 6" أمراض خطيرة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.