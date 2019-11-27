شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وصول تعزيزات لقوات الجيش الى مدينة شقرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة ابين صباح اليوم الاربعاء. وقال مواطنون في المنطقة الوسطى ان قوة عسكرية مكونة من 20 طقم مرت صباح اليوم في طريقها الى مدينة شقرة قادمة من محافظة شبوة لتعزيز القوات المتواجدة في المدينة. جديد الخليج 365: Advertisements وأكد مصدر محلي في مدينة شقرة وصول القوة الى المدينة صباح اليوم . وكانت قوات الحماية الرئاسية قد دفعت بقوة عسكرية كبيرة من محافظة مارب الى محافظة شبوة منذ يومين. ويوم امس دفعت قوات المجلس الانتقالي بتعزيزات كبيرة نحو منطقة الشيخ سالم اخر مواقع قوات الحزام الامني باتجاه مدينة شقرة الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش .

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