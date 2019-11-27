نائب رئيس الجمهورية يلتقي السفير الصيني لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

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التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الأربعاء سفير جمهورية الصين الصديقة كانغ يونغ لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وأشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وإسهامات الصين الكبيرة في جانبي البناء والتنمية علاوة على مواقفها المساندة والداعمة للشرعية. وأطلع نائب الرئيس السفير الصيني على عدد من القضايا والموضوعات وتأكيد الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية على التمسك بالثوابت الوطنية وإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، منوهاً إلى ممارسات الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وجرائمه بحق اليمنيين ونقضه للاتفاقات ومحاولات إفشاله لاتفاق الحديدة المنبثق من تفاهمات السويد.

كما أكد نائب الرئيس بان اتفاق الرياض خطوة هامة على طريق استعادة الدولة اليمنية وتأمين المناطق المحررة، معبراً في هذا السياق عن الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية. من جانبه نوه السفير الصيني إلى مستوى العلاقات بين بلادنا والصين واستعداد بلادها تعزيزها وتطويرها، مجدداً على دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.