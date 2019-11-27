بلادنا تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تشارك اليمن في الدورة التحضيرية الوزارية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) خلال الفترة 25 -28 نوفمبر الجاري بمدينة اسطنبول التركية.



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وتناقش الدورة، التي افتتحت يوم امس، باجتماع تحضيري على مستوى كبار المسؤولين، عدة مواضيع من بينها، سبل تحسين أنظمة إدارة المخاطر الجمركية في دول منظمة التعاون الاسلامي، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة في البلدان الاسلامية، وإمكانات تقوية الشراكة التجارية والاقتصادية بين بلدان المنظمة، والتجارة البينية، ودور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي.

يشار إلى أن اجتماع كبار المسؤولين بالكومسيك، يعمل على دراسة عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنظمة.

وتجتمع اللجنة سنويا لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة والتطورات الاقتصادية العالمية المتعلقة ببلدان منظمة التعاون الإسلامي، وبحث آليات جديدة لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.