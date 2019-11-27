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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير اذاعة اثير عدن يحذر من شخص ينتحل اسم الاذاعة ويمارس عملية نصب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
حذرت ادارة اذاعة اثير عدن من التعاطي والتعامل مع احد الشخصيات التى تروج لنفسها في مواقع التواصل الاجتماعي بانه المدير العام وهو منتحل شخصية ادارة القناة .
وقال غسان السعيدي مدير عام اثير عدن انه ظهر في هذه الايام شخص يدعى جمال الحضرمي باسم مستعار في مواقع التواصل الاجتماعي ويدعي بانه مدير اثير عدن ويتواصل مع طاقم الاذاعة بالرقم ( 737136780 ) وان لدية قناة باسم اثير عدن ومقرها محافظة المهره لذا يجب الحذر من هذا الشحص كونه نصاب ولا يحمل اي صفة قانونية.
وطالب السعيدي في بيان صحفي الجهات المعنية بضبط الشخصية المنتحلة لإدارة الاذاعة وفق الإجراءات الأمنية في البلاد منوها الى ان شركة اثير عدن مسجلة رسمية في وزارة الصناعة والتجارة وبتصاريح من وزارة الاعلام ووزارة الاتصالات
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