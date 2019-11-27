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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسات أمريكية تعتزم عقد دورة تدريبية لحماية المتاحف والآثار اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات خاصة
تعتزم مجموعة من المؤسسات الامريكية المعنية بحماية الآثار، عقد دورة تدريبية خاصة بحماية المتاحف والآثار اليمنية في اطار التعاون بين وزارة الثقافة وتلك المؤسسات.
وقال بيان صادر عن مجلس المراكز الامريكية للبحوث الخارجية، ومبادرة الانقاذ الثقافي لمعهد سمثسونيان، والمؤسسة الامريكية للدراسات بالتعاون مع الهيئة العامة للاثار والمتاحف الامريكية، إن الدورة تأتي في وقت تتهدد المتاحف اليمنية مخاطر نتيجة الحرب الدائرة التي ادت الي تعرض الارث الحضاري اليمني الى اضرار وخسائر كثيرة ومتنوعة لم تقتصر على المواقع الاثرية بل تعدتها لتشمل المتاحف الوطنية بمناطق مختلفة من اليمن، كنتيجة مباشرة للحرب تعرضت مقتنيات المتاحف من المجموعات الاثرية الى اضرار كبيرة وصلت في بعض الاحيان الى للدمار الكامل.
كما تهدف الى توفير التدريب المناسب وتنمية المهارات للفنيين المهنيين في المتاحف اليمنية لتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في حماية وادارة وحفظ المجموعات الاثرية في المتاحف اليمنية.
وتقرر عقد الدورة في العاصمة الأردنية عمان بعد لقاء جمع مندوبين عن المؤسسات المنظمة للدورة مع وزير الثقافة مروان دماج الذي انظم عبر دائرة الفيديو المغلقة، رئيسا للجانب اليمني الذي ضم عدد من المختصين في مجال الاثار والمتاحف.
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