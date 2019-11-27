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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف منازل المواطنين في الجبلية جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
إستهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران منازل المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والقناصة.
وقالت مصادر محلية في الجبلية، إن عددا من المنازل تعرضت للإستهداف بالأسلحة المتوسطة الرشاشة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.
وأكدت المصادر عن قيام مسلحي المليشيات بإطلاق نيران أسلحتهم القناصة صوب مزارع المواطنين بشكل مكثف ومتواصل منذ ساعات العصر وحتى ساعات المساء من هذا اليوم، وخلقت حالة من الخوف والهلع لدى المزارعين والسكان.
وتواصل مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية في سعي منها لنسف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة
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