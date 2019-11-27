ناشطون يدشنون حملة الكترونية في ذكرى تعيين باكريت محافظا للمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تنطلق مساء اليوم الأربعاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة مرور عامين على تعيين الشيخ راجح سعيد باكريت محافظاً لمحافظة المهرة، وذلك تحت هاشتاج (#باكريت_عامين_من_الانجازات).



وتهدف الحملة التي دعى اليها ويديرها عدد من الناشطين اليمنيين داخل الوطن وخارجه إلى التعريف بالادوار الوطنية التي لعبها المحافظ الشيخ راجح باكريت خلال العامين الماضيين وتمكن من خلالها من الابقاء على المهرة تحت راية الشرعية، كما نجح في افشال العديد من المخططات والمؤامرات الرامية الى جر المهرة الى مربع الفوضى والاقتتال الداخلي.

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وحسب الناشطين فإن الحملة تهدف ايضا الى استعراض مقتطفات وامثلة وارقام واحصائيات عن طبيعة النهظة والنقلة التنموية التي حققها المحافظ باكريت للمهرة خلال العامين، والمتمثلة في تمكنه من انجاز مئات المشاريع التنموية والخدمية التي شملت مختلف مجالات الحياة.

ودعى القائمون على هذه الحملة جميع وسائل الاعلام وكافة الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمثقفين اليمنيين للتفاعل الايجابي مع الحملة والمشاركة فيها بما يسهم ويضمن نجاحها .. مؤكدين ان الواجب الوطني يستدعي دعم مثل هذه الشخصيات والكفاءات الوطنية وابراز دورها وانجازاتها بإعتبارها انموذجا رائعاً وخلاقا تتطلب من الجميع الاقتاء بها والحذو حذوها.

وكان رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي اصدر في تاريخ: ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧م - قرارا جمهوريا قضى بتعيين الشيخ راجح سعيد باكريت - محافظاً لمحافظة المهرة، وهو القرار الذي حضي بتأييد وترحيب واسع في اوساط ابناء المهرة بمختلف توجهاتهم وانتماءهم، الذين اعتبروه انتصارا لإرادتهم، كون الشيخ راجح باكريت يعد واحدا منهم، الى جانب انهم يثقون جيدا بأنه سيحقق لهم كافة احلامهم وتطلعاتهم .. وهو الامر الذي تحقق فعلا.