شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تستعرض مفاتنها بطريقة مثيرة .. السعودية هند القحطاني تشعل غضبا كل السعوديين بفيديو “ساخن”! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من جديد، عادت السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني لإثارة الجدل، بعدما نشرت فيديو رقص “ساخن”.

وفي الفيديو تظهر “القحطاني” المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية وهي ترقص مستعرضةً مؤخرتها وصدرها بطريقةٍ وصفها مغرّدون بـ”الوقحة”.حسب تعبيرهم

جديد "الخليج 365"

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وكتبت “القحطاني” تعليقًا على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.

هناك حملة ممنهجة هدفها ضرب أخلاق المجتمع السعودي وجره إلى الانحلال والتفسخ



من أمن العقوبة أساء الأدب..

#هند_القحطاني أنموذجا pic.twitter.com/UzrDag196V — التفريط (@TAFRIT_KSA) November 27, 2019 "> التفريط@TAFRIT_KSA هناك حملة ممنهجة هدفها ضرب أخلاق المجتمع السعودي وجره إلى الانحلال والتفسخ من أمن العقوبة أساء الأدب..

#هند_القحطاني أنموذجا ٩٢ هناك حملة ممنهجة هدفها ضرب أخلاق المجتمع السعودي وجره إلى الانحلال والتفسخ



من أمن العقوبة أساء الأدب..

#هند_القحطاني أنموذجا pic.twitter.com/UzrDag196V — التفريط (@TAFRIT_KSA) November 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر هناك حملة ممنهجة هدفها ضرب أخلاق المجتمع السعودي وجره إلى الانحلال والتفسخ



من أمن العقوبة أساء الأدب..

#هند_القحطاني أنموذجا pic.twitter.com/UzrDag196V — التفريط (@TAFRIT_KSA) November 27, 2019

وبعد نشر هند القحطاني للفيديو، أصبح اسمها “ترند” في موقع تويتر بأكثر من أربعين ألف تغريدة -حتى لحظة كتابة هذا الخب-، اذ انقسم المعلّقون على الفيديو من السعوديين الى قسمين، الأول هاجمها واعتبر ما تقوم به “إثارة” متعمدة وتشويه لصورة السعوديات، وآخرون دافعوا عنها ورأوا أنّه لا يحقّ لأحد التدخل في شأنها.

#هند_القحطاني

مدري اقول الله يهديها ولا الله ياخذها احترت والله ي خي عندك عيال واهل بشويش ع نفسك pic.twitter.com/7fvP5kdjry — ABEER💎. (@xiiibei) November 27, 2019 "> ABEER [email protected] #هند_القحطاني

مدري اقول الله يهديها ولا الله ياخذها احترت والله ي خي عندك عيال واهل بشويش ع نفسك #هند_القحطاني

مدري اقول الله يهديها ولا الله ياخذها احترت والله ي خي عندك عيال واهل بشويش ع نفسك pic.twitter.com/7fvP5kdjry — ABEER💎. (@xiiibei) November 27, 2019 ١ #هند_القحطاني

مدري اقول الله يهديها ولا الله ياخذها احترت والله ي خي عندك عيال واهل بشويش ع نفسك pic.twitter.com/7fvP5kdjry — ABEER💎. (@xiiibei) November 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات ABEER . الأخرى

#هند_القحطاني يجب ان يكون لقبها من يوم ورايح العجوز الشمطاء لانه حراااام يرتبط اسم هالحقيره ب قبيله فخمممه مثل قحطان 🙂 — ✨نـدى✨ (@d0TZn7Hiv1XAmVk) November 27, 2019 "> نـدى @d0TZn7Hiv1XAmVk #هند_القحطاني يجب ان يكون لقبها من يوم ورايح العجوز الشمطاء لانه حراااام يرتبط اسم هالحقيره ب قبيله فخمممه مثل قحطان ٣ #هند_القحطاني يجب ان يكون لقبها من يوم ورايح العجوز الشمطاء لانه حراااام يرتبط اسم هالحقيره ب قبيله فخمممه مثل قحطان 🙂 — ✨نـدى✨ (@d0TZn7Hiv1XAmVk) November 27, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات نـدى الأخرى







وكانت هند القحطاني قد خرجت في مقطع فيديو من قبل توجه رسالة للرجال السعوديين بالتخلي عن نظرتهم للمرأة مهما ارتدت من ملابس قصيرة أو مكشوفة.

وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.