شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الكويت.. كأس الخليج لا تعترف بالترشيحات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر سلطان العنزي لاعب منتخب الكويت، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه الأزرق على السعودية مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة (3 /1) في خليجي 24 بالدوحة.

وقال العنزي في تصريحات ل: "قدمنا عرضًا رائعًا، وتفوقنا على الأخضر، وأعلم أن الكثيرين كانوا يرشحون السعودية للفوز، ولكن بطولات كأس الخليج لا تعترف بالترشيحات، والأزرق قدم أداء رائعًا ومباراة كبيرة، وأمتع الجماهير الكبيرة التي دعمتنا بقوة في اللقاء، والتي أشكرها كثيرًا".

جديد "الخليج 365"

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وأضاف العنزي: "الانتصار على منتخب كبير مثل السعودية يمنح اللاعبين حافزًا كبيرًا في اللقاء المقبل أمام سلطنة عمان، وعلينا أن نستثمر هذا الانتصار بأداء قوي في اللقاء المقبل، وهذا يتطلب جهد مضاعف من اللاعبين لتحقيق الفوز، وثقتنا كبيرة في قدراتنا لتحقيق ذلك".

وأشار العنزي إلى الحضور الجماهيري الكبير باللقاء وقال: "الحمد لله نجحنا في إسعادهم، والقادم سيكون أفضل لمزيد من النتائج الإيجابية، ودائما الأزرق على الوعد".