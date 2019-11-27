شكرا لقرائتكم خبر عن سائق حافلة في السعودية يتجرّأ على فتاة .. وإحدى الراكبات وثّقت بالفيديو ما حدث وأغضب السعوديين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Lynch [email protected]_G_A1 #اجنبي_يعتدي_على_امرأة #البرماويين_خطر_على_امن_المجتمع قسم قهرني هذا الفيديو هذا المتشرد البرماوي يهدد بناتنا وهو عندنا ويتفاخر انه ضرب له واحد وجت الشرطه والاسعاف ولا سوا له شي !!! كيف آمن لهذي الاشكال وهو بكل وقاحه يهدد بناتنا بالضرب ؟؟؟ Advertisements #اجنبي_يعتدي_على_امرأة



#البرماويين_خطر_على_امن_المجتمع



قسم قهرني هذا الفيديو هذا المتشرد البرماوي يهدد بناتنا وهو عندنا ويتفاخر انه ضرب له واحد وجت الشرطه والاسعاف ولا سوا له شي !!! كيف آمن لهذي الاشكال وهو بكل وقاحه يهدد بناتنا بالضرب ؟؟؟ pic.twitter.com/U3XgwQN9hB — Lynch 🚶🏻‍♂️G.A (@T_G_A1) November 26, 2019 ١٬٨٢٥ #اجنبي_يعتدي_على_امرأة



#البرماويين_خطر_على_امن_المجتمع



قسم قهرني هذا الفيديو هذا المتشرد البرماوي يهدد بناتنا وهو عندنا ويتفاخر انه ضرب له واحد وجت الشرطه والاسعاف ولا سوا له شي !!! كيف آمن لهذي الاشكال وهو بكل وقاحه يهدد بناتنا بالضرب ؟؟؟ pic.twitter.com/U3XgwQN9hB — Lynch 🚶🏻‍♂️G.A (@T_G_A1) November 26, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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