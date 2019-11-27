شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الاطاحة بإبن عبدالعزبز من الحكم في المملكة "السعودية" وتعيين هذا الأمير البارز في منصبه... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء؛ أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن العاصمة الرياض .

ونصَّ أمر "الملك سلمان"، -بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)-، على تعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

جديد "الخليج 365"

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وشمل الأمر الملكي العاهل السعودي، إعفاء المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه، دون توضيح أسباب أو خلفيات القرار.

وأثار أمر "الملك سلمان" الجدل لا سيما وأن "الفارس" لم يمض على تعيينه سوى نحو عام، فقد عُين أمينًا للرياض في، فبراير/ شباط 2018؛ خلفًا للمهندس إبراهيم السلطان.

وربط مراقبون، إقالة "الفارس" من منصبه بفشل عدد من المشروعات في منطقة الرياض، وعلى رأسها تأخر افتتاح قطار الرياض، كأهم منجزات محمد بن سلمان في العاصمة.

وبحسب مراقبين، فإن انهيار وفشل خطط محمد بن سلمان، يحملها إلى القيادات التنفيذية أو الوزراء، ويحاول معالجة ذلك عن طريق الإقالات والإعفاءات