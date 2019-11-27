واقعة مروعة تهز السعودية : سمعوا الصراخ من غرفة نوم جارتهم فجر اليوم الأربعاء.. وحينما ذهبوا انصدموا من هول ما حدث

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في واقعة مروعة بمحافظة صبيا بجازان، عثر على سيدة اليوم الأربعاء، مقتولة داخل غرفة نومها، عقب إطلاق النار على رأسها.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية فإن الجيران سمعوا صرخات شقيق المرأة فجر اليوم.

وقد عثر على السيدة مقتولة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها، بجوار ابنها الذي يبلغ من العمر حوالى ٦ سنوات.

من جانبها تباشر الأجهزة الأمنية الحادث ، حيث لم يتبين حتى الآن تفاصيل الحادث المؤلم.



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