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عدن - ياسمين التهامي - صحفي نجا من موت محقق يروي مشاهد مرعبة للمواجهات بين الجيش ومسلحين في مأرب



اشتدت المواجهات بين قوات الجيش ومسلحين قبليين في منطقة العرقين بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت امصادر خاصة إن عددا كبيرا من القتلى والجرحى سقطوا خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

جديد اب برس :

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وأكدت المصادر أن جثث القتلى من الطرفين مازالت مرمية بمناطق المواجهات، في حين تداعت قبائل عبيدة لمساندة قبيلة الدماشقة.

إلى ذلك، قال المصور الصحافي "سليمان النواب" إنه وعدد من زملائه نجوا من موت محقق إثر كمين في الدماشقة.

وأضاف أنه تم فتح الخط للعبور، "لكن وبعد مرورنا انهالت علينا الرصاص من كل مكان".

وتابع: نجونا من موت محقق، لكن سيارة نوع "هيلوكس" انقلبت بمن عليها، وكل من فيها فارقوا الحياة".

وقال: هناك الكثير من الشاحنات والباصات المحروقة في منطقة المواجهات.