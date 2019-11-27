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عدن - ياسمين التهامي - "صور مؤلمة"مفاجأة غير متوقعة عن القاتل...جريمة قتل تهزّ السعودية

لا زالت جريمة مقتل الطفل أصيل جعر بمحافظة أبو عريش -إحدى محافظات منطقة جازان جنوب غرب السعودية، على يد خاطب شقيقته في يوم الخطبة المقرر لهما، حديث السعوديين بمواقع التواصل الاجتماعيّ. وعُثر على الطفل البالغ من العمر 12 عاماً مقتولاً بجوار مدرسته بمحافظة أبو عريش الخميس الماضي. واليوم الثلاثاء، خيّم الحزن على الأهالي بمقبرة أبو عريش، أثناء دفن المجنيّ عليه. وقال عم الطفل “أصيل”، رمزي جعر، لـصحيفة “سبق” المحلية: إن “الحادثة وقعت تفاصيلها ظهر الخميس، بعد خروج الطالب من مدرسته، حيث إن القاتل صديق للعائلة، وكان مقرراً خطبته على شقيقة المقتول”. وأضاف: “عند الساعة 12:38 خرج أصيل من المدرسة برفقة القاتل، ولم يصل إلى البيت، حتى تواصلت معنا الجهات الأمنية بشأن وجوده مقتولاً أمام فناء المدرسة”. وتابع: “حضرنا إلى موقع الجريمة، وكان معنا القاتل وكان متأثراً بالحادثة كبقية الأهل والأقرباء ولم نشك قط فيه، حيث أكد لوالده أنه لم يجده في المدرسة لحظة ذهابه إليه، وبعد مكوثنا في موقع الجريمة عدة ساعات، والقاتل بيننا تعرف عليه عدد من زملاء أصيل، وبينوا أنه قام بأخذه من المدرسة في نهاية الدوام، حينها بدأ الارتباك عليه ودخل في نوبة بكاء غريبة”. ومضى قائلاً: “بعد رجوعنا مع الجهات الأمنية لكاميرات المدرسة والمحلات المجاورة لها، تبين لنا خروجه من المدرسة وركوبه مع القاتل في سيارته، وعلى الفور تم القبض عليه”. وتابع عم الطفل: “في التحقيق أكد أنه لم يكن يشعر بما قام به لحظة القتل، حيث إنه لا توجد بينهما أية خلافات من قبل، وأنه مقرر خطبته على شقيقة المقتول”. وألقى زملاء الطالب المغدور “أصيل” النظرة الأخيرة على جثمانه، ولم يتمالك أيٌّ منهم أعصابه لتنهمر دموعهم حزنًا على فراقه ووداعه.

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