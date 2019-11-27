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عدن - ياسمين التهامي - يمكنك من المعاشرة الزوجية في اي وقت ويجعلك فحل كالثور حتى لو تجاوز ال50 عاما...دواء مدهش للشباب وكبار السن ايضا

توصلت دراسة إلى أن انخفاض خطر الإصابة بنوع قاتل وفتاك من سرطان البروستاتا عند من يتناول علاج خفض الكوليسترول “الستاتينات” بنسبة 24% وفقا لـ”سبوتنيك”. وكشفت الدراسة ان هذا الدواء لديه القدرة الهائلة على وقف العجز الجنسي الذي يعني منه كبار السن وشريحة واسعة من الشباب وصغار السن لأسباب مختلفة. جديد اب برس : Advertisements وأوضح علماء من جامعة “كوينز” بلفاست، دراستهم لحالة أكثر من 44 ألف بريطاني على مدار أكثر من عقدين، كان بعضهم يتناول العقار المنشود.

وأظهرت الأبحاث أن الستاتين يحمي من نوع عدواني وغير قابل للشفاء، من سرطان البروستاتا، والمعروف باسم سرطان PTEN-null، الذي ينتشر إلى أعضاء أخرى. وقال العلماء إن الستاتين يساهم في تقليل الالتهاب، ويزيد من مستويات المناعة في البروستاتا، وفقاً لما نشرته صحيفة “أيرش تايم”.

ويرى الباحثون أن وجود الكوليسترول في الدم يغذي نمو الورم ويشجع السرطان على الانتشار والعودة. ومع تقليل الستاتينات لمستويات الكوليسترول في الدم، يساهم بذلك في منع السرطان من أن يصبح أكثر فتكا. يذكر أن هذا أول بحث حول كيفية تأثير العقاقير على سرطان البروستاتا، ونشرت النتائج في مجلة Clinical Cancer Research.

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