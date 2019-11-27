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عدن - ياسمين التهامي - حظك اليوم الأربعاء 27-11-2019 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ واليوم سيكون الوقت رائعا للخروج والانطلاق ولا شيء يقيدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك على نشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

جديد اب برس :

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حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ترتفع أسهمك واليوم تأخذ مكانتك شكلا مفرحا ورائعا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن ويمدك ذلك بروح المثابرة والتخطيط ويساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك، ابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتنازل قليلا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم سلوكا يقظا ويساعدك على تحقيق فوائد عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يدفعك نحو الاقتراب ممن تحب ويساعدك على الالتزام بواجبك تجاه الأهل والأحباب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تدعمك الأفلاك، انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

لا تقاوم مشاعرك، فالقمر في منزل الحب ينير دربك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. تعامل باعتدال مع الزملاء واسمعهم بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا احترس من سوء تفاهم وكن هادئا أمام الاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك بكنز من المفردات الأنيقة التي تنفعك في علاقات العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتمد اليوم على روح الحذر في خياراتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

اليوم يمدك الفلك بأفكار كثيرة لكن لا تتسرع في كلامك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تزداد اليوم نقاطك الإيجابية في عيون الآخرين وتتحرك بجرأة وشجاعة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك وتفتن الجميع بسحر شخصيتك.



حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحدث فقط مع من تثق بهم وأن تتعامل بحرص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال ومع ذلك عليك أن تنجز ما عليك من واجب نحو من تحب بدون تأجيل



حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم قد يلعب الزملاء أو الأصحاب دورا كبيرا في إجابة سؤالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر والمشتري في وضع داعم ويعدك ذلك بالسعادة ويمنحك أجواءً رومانسية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم معاكسة الشمس والقمر بمنزل العمل تستطيع أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.