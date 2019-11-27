عــاجل : الأمارات تفاجئ ولي العهد "محمد بن سلمان" بهدية لا تقدر بثمن اليوم .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر لم تسمها أن هناك قرارا إماراتيا وشيكا بخصوص "الصفقة حجر الزاوية لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وقالت المصادر إن إمارة أبوظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو.

وتسعى الإمارة إلى الاستثمار من خلال جهة أو أكثر من الكيانات المرتبطة بالدولة، وفقا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

وقالت الوكالة إن ممثلي أرامكو سيجتمعن مع مسؤولين من بعض الصناديق والشركات الكبرى في أبو ظبي هذا الأسبوع لمناقشة الالتزامات المحتملة.

وكانت مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز" إن مسؤولي أرامكو السعودية التنفيذيين التقوا، أمس الاثنين، مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو الذي قد تصل قيمته إلى 25.6 مليار دولار.

تبذل أرامكو جهودا لجذب مستثمر رئيسي كبير لطرحها العام الأولي الذي قد يصبح الأكبر في العالم. وخاطبت أرامكو كذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي السنغافورية.

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كان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلا عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي، المحطة الثانية في مسعى أرامكو ومستشاريها التسويقي بالخليج.

وأقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي يوم الأحد.

وأحجم متحدث باسم جهاز أبوظبي للاستثمار عن التعليق. وقالت أرامكو إنها لا تعلق على الاجتماعات مع مستثمرين محددين.

وتخطط أرامكو في هذه الصفقة لبيع 1.5 بالمئة من الشركة، مقدرة قيمتها بما بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، وحددت مستوى أساسيا للتوزيعات عند 75 مليار دولار لخمسة أعوام.

وتعد الصفقة حجر الزاوية لخطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

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