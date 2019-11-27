شكرا لمتابعة خبر عن هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها وارعبت كل العائلات..اخ يقيم علاقة آثمة مع اخته الصغيرة (17 سنة ) وتحمل منه سفاحا..شاهد ردة فعل الاسررة بعد افتضاح الامر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها وارعبت كل العائلات..اخ يقيم علاقة آثمة مع اخته الصغيرة (17 سنة ) وتحمل منه سفاحا..شاهد ردة فعل الاسررة بعد افتضاح الامر

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كانت هذه تفاصيل خبر هزت المملكة من اقصاها الى اقصاها وارعبت كل العائلات..اخ يقيم علاقة آثمة مع اخته الصغيرة (17 سنة ) وتحمل منه سفاحا..شاهد ردة فعل الاسررة بعد افتضاح الامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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