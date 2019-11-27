شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..ليست قطر ولا سلطنة عمان ولا الامارات..دولة خليجية تصعق الملك سلمان وولي عهده وتقهر كل السعوديين وتجعلهم يذرفون الدموع بهجوم مباغت لم يتوقعه احد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..ليست قطر ولا سلطنة عمان ولا الامارات..دولة خليجية تصعق الملك سلمان وولي عهده وتقهر كل السعوديين وتجعلهم يذرفون الدموع بهجوم مباغت لم يتوقعه احد

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