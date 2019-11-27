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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد تسريبات حول تعيين حسين منصور محافظاً لعدن

ناشطون من مدينة عدن يطلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حملة شعبية طالبوا فيها الرئيس عبدربة منصور هادي بتعيين حسين منصور محافظاً للعاصمة المؤقتة عدن

واوضح الناشطون ان منصور شخصية شبابية قدمت الكثير ولها رصيد حافل من الانشطة المجتمعية التي ساعدت وساهمت في تلبية متطلبات المواطنين ، وكان له حضوراً في كل الجراح التي مرت بها مدينة عدن في كل المراحل ،

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وقال الناشطون ان منصور يمتلك قدرات وحنكة ساسية يستطيع تسخيرها في مشاريع وأعمال تخدم الشباب والمجتمع على حداً سواء وتساعد في تحقيق طموحات ابناء عدن وانتشال وضعها الحالي للأفضل

وفي الوقت ذاتة طالب الناشطون منصور بالموافقة في حال اصدر الرئيس هادي قرار تعيينة

هذا وقد ذكرت مصادر ان اختيار حسين منصور جاء بعد طرح عدة اسماء امام اللجنة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض والذي قضى بتغيير مدير امن العاصمة المؤقتة ومحافظ المحافظة خلال 15 يوماً من توقيع اتفاق الرياض

ويعد منصور قيادي بارز في حزب المؤتمر وكان رئيس القطاع الطلاب للحزب ويشغل حالياً ن رئيسا لقطاع الشباب في الحزب بعدن ويشغل حاليا منصب أمين عام رئاسة الوزراء بموجب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي في العاشر من يناير 2017م