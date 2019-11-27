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صنعاء - ياسمين الخيامي - على خطى العظماء .. المحافظ باكريت ينتصر للتعليم في المهرة بتحقيق رقما قياسيا بعدد المشاريع التي انجزها في عامين ..«تقرير»

2019/11/27 الساعة 10:06 مساءً (مركز المهرة الاعلامي: تقرير خاص:)

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