شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..مصرع مسؤول في رئاسة الجمهورية بطريقة مروعة والعثور على جثته في هذا المكان وزوجته تتهم هذه الجهة بأنها وراء الجريمة (صورة واسم الضحية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مصرع مسؤول في رئاسة الجمهورية بطريقة مروعة والعثور على جثته في هذا المكان وزوجته تتهم هذه الجهة بأنها وراء الجريمة (صورة واسم الضحية )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..مصرع مسؤول في رئاسة الجمهورية بطريقة مروعة والعثور على جثته في هذا المكان وزوجته تتهم هذه الجهة بأنها وراء الجريمة (صورة واسم الضحية ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.