شكرا لمتابعة خبر عن سعودية تطلب من شاب سعودي احضار هذا الطلب الى منزلها ..لكنها فوجئت برد صاعق وغير متوقع ..شاهد كيف رد عليها ولماذا وافقت الفتاة على طلبه الغريب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سعودية تطلب من شاب سعودي احضار هذا الطلب الى منزلها ..لكنها فوجئت برد صاعق وغير متوقع ..شاهد كيف رد عليها ولماذا وافقت الفتاة على طلبه الغريب

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كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تطلب من شاب سعودي احضار هذا الطلب الى منزلها ..لكنها فوجئت برد صاعق وغير متوقع ..شاهد كيف رد عليها ولماذا وافقت الفتاة على طلبه الغريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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