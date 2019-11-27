بن عديو يوجه بصرف الاعتمادات المالية الخاصة بالمساكن الطلابية لأبناء شبوة

وجه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الأربعاء، بصرف الاعتمادات المالية الخاصة للسكنات الطلابية بشبوة وعدن وحضرموت والمقدرة بواحد وثلاثين مليون ريال سنوياً.

وأكد بن عديو خلال ترؤسه إجتماعاً لإدارة مشروع دعم الطالب الجامعي، وعمداء الكليات بالمحافظة، أنه وجه بصرف الاستحقاقات المالية للمشروع من حصة نقليات النفط بالمحافظة".

وقال المحافظ، في منشور له على "الفيسبوك"، إنه وجه بتصفية المديونية على الطلاب الدراسين على حساب المشروع للعام الدراسي 2015-2016م والمقدرة بثلاثة وستين ألف دولار واثنين مليون ريال".

كما وجه المحافظة، "بتشكيل لجنة برئاسة مدير مشروع دعم الطالب الجامعي لوضع المعالجات المناسبة للاشكاليات القائمة حول سكن الطلاب بجامعة صنعاء".

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وأوضح بن عديو، أن "هذه التوجيهات تأتي في إطار دعم وتشجيع الطلاب من أبناء المحافظة الدارسين في الجامعات اليمنية المختلفة".

جدير بالذكر أن المحافظ بن عديو، الذي احتفى أمس بمناسبة مرور عام على تعيينه محافظا لشبوة، قد عمل نهضة تنموية في المحافظة في مختلف الأصعدة، منها المجال التعليمي.

حيث عمل المحافظ، على توفير الكتاب المدرسي لمختلف طلاب المدارس وتوزيعه مجاناً، وتوظيف 500 تربوي في المحافظة، إضافة الى ترميم وإعادة بناء المدارس والكليات التي تعرضت للتدمير خلال الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على المحافظة منذ 2015.

