لأول مرة متحدثًا عن ظروفه المادية.. راشد الماجد: بعت بيتي وسكنت بالإيجار لهذا السبب! – فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - تحدث الفنان “راشد الماجد”، لاول مرة عن حالته المادية والظروف التي دفعته إلى بيع منزله واستئجار آخر، في سبيل تنفيذ فكرة إنشاء قناة تجمع الفنانين الخليجيين والشباب تحت مظلة واحدة.



وقال “الماجد” في التقرير الذي بثته قناة “mbc” ” عرضت الفكرة على الشيخ وليد إبراهيم الذي رحب فيها وطلعنا بفكرة قناة ” وناسة ” وأضاف ” عندي رؤية وكنت مندفع أبغى أدعم الشباب ، الكل يتجمع ونقول الفن الخليجي مترابط ، وأضاف ” فكرت أني أعمل إفتتاح مبهر أبغي كل العالم العربي ينتبه له وأدعو كل الفنانيين العرب لحفل افتتاح قناة “وناسة” التي طالما حلم بها، لافتًا إلى أن تكاليف هذا الافتتاح المبهر تخطت الحدود، فاضطر لبيع بيته الذي كان يسكن فيه واستأجر آخر لتغطية تكاليف افتتاح حفل القناة.



وتابع الفنان راشد الماجد قائلا : ،بعد إفتتاح ” وناسة ” كان عندي أفكار مكلفة وكان تفكيري كله في الإبداع وما كنت أشوف هذا كم يكلف ، وأكد الماجد ” أن قناة وناسة لم يربح منها ماديا وقال ” أنا ربحت منها تحقيق حلمي بجمع كل حبايبنا الفنانين .

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وقال الماجد ” سهل إنك تنجح بأغنية أو البوم ولكن الصعب هو استمرارية النجاح وهذه لا تأتي بالساهل وإنما تأتي بالخبرة وعصامية لازم تفشل علشان تقوم ”





راشد الماجد: بعت بيتي وسكنت بالإيجار من أجل افتتاح قناة وناسة#ليلة_السندباد#MBC1 pic.twitter.com/V5A29AfnI1 — MBC1 (@mbc1) November 22, 2019

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