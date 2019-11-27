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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترقبوا "الخليج 365" في تقرير مصور حول اعادة افتتاح مطار الريان الدولي بحضرموت.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
خاص_الخليج 365
يستعد موقع "الخليج 365" الرائد في عالم الصحافة الإلكترونية لاطلاق تقرير مصور يوم غد، يحاكي معاناة الشعب الحضرمي خلال الفترة التي تعطل فيها مطار الريان الدولي بالمكلا.
وتجرع الأهالي معاناة لا تصفها الكلمات، إثر التوقف الذي تعرض له المطار بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الايرانية، وبالتزامن مع احتلال عناصر تنظيم القاعدة لساحل حضرموت لعام كامل.
وفي هذا السياق، اكد مواطنون "لليمن العربي" أن اعادة افتتاح المطار كان أشبه بحلم تحقق على حين غرة.
وأعرب المواطنون عن ارتياحهم من هذه الخطوة التي تحققت بعد طول انتظار، مقدمين شكرهم لدولة الإمارات العربية الشقيقة، والمحافظ فرج سالمين البحسني على جهوده الجبارة خلال الفترة الماضية والحاضرة.
ويشير المواطنون الى ان مطار الريان عاد بحلة جديدة لم تكن لتظهر بهذا الشكل لولا الجهود المبذولة والصبر الذي بذله ابناء حضرموت في سبيل تحقيق حلمهم .
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