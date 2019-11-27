شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدولار يواصل ارتفاعه ومخاوف من اوتفاع السلع مجددا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 152 الدولار : 580 الدرهم : 153 Advertisements اسعار البيع السعودي: 153 الدولار : 585 الدرهم : 154 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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