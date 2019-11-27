الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الدولار يواصل ارتفاعه ومخاوف من اوتفاع السلع مجددا

0 نشر
اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدولار يواصل ارتفاعه ومخاوف من اوتفاع السلع مجددا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الدولار يواصل ارتفاعه ومخاوف من اوتفاع السلع مجددا

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الأربعاء، وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي:  152

 

الدولار :   580

 

الدرهم :  153

Advertisements

 

اسعار البيع

 

السعودي:  153

 

الدولار :   585

 

الدرهم :   154

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يواصل ارتفاعه ومخاوف من اوتفاع السلع مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا