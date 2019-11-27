شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. المحكمة العسكرية تبدأ محاكمة خلية حوثية متهمة بتنفيذ اغتيالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 مأرب - الخليج 365 بدأت المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء جلسات محاكمة خلية تابعة لمليشيا الحوثي متهمة بالتفجيرات وتنفيذ عمليات اغتيالات.

Advertisements وفي الجلسة قدم محامي وزارة الدفاع عريضة طلب التصدي بالتحقيق مع المتهمين كما طالب بإدراجهم في قرار الإتهام . وشملت العريضة مائة واثنين وثمانين شخصا أولهم المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي واخرهم المدعو حسين حمود العزي. من جهته طالب محامي المتهمين الإطلاع على عريضة طلب التصدي للرد عليها وقد منحته المحكمة وقتاً للرد، كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى الأربعاء القادم.

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