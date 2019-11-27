عــــاجل : البخيتي في قبصة قوات الامن (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، صحافياً جنوبياً بمديرية سرار يافع في محافظة أبين. وقال مصدر محلي إن قوات الحزام الأمني بمديرية سرار يافع، اعتقلت الصحافي صالح البخيتي، والذي ينشط إعلاميا في المديرية. ولم يورد المصدر أي معلومات عن أسباب اعتقال قوات الحزام الأمني للصحافي البخيتي. جديد "الخليج 365" Advertisements مراقبون أكدوا من جهتهم، أن اعتقال الصحافي البخيتي، يأتي في إطار حملات الاعتقال والملاحقة التي ينفذها المجلس الانتقالي ضد كل من يناوئه أو ينتقد ممارساته.

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