شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق لرئيس الحكومة اليمنية على إعادة افتتاح مطارالريان الدولي بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 أشاد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك ب‏عودة مطار الريان في مدينة المكلا للعمل، وقال فب اول تعليق له على إعادة تدشين العمل بمطار الريان الدولي بحضرموت، أن عودته كان إحدى أولويات الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين.

وقال عبدالملك في تغريدة له بتويتر أن إعادة تدشين العمل بمطار الريان، "خطوة جادة في اتجاة استعادة وتفعيل مختلف مؤسسات ومرافق الدولة" . وأوضح رئيس حكومة الشرعية ان "تفعيل المؤسسات وتحسين الإيرادات والخدمات هي السبيل الأمثل لتخفيف معاناة الناس وتعزيز قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها".

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