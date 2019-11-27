مقتل وإصابة 17 حوثيا خلال إحباط هجوم لهم في الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
لقي ثلاثة عناصر من مسلحو مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب أربعة عشر آخرين ، خلال إحباط القوات المشتركة لمحاولة تسلل نفذتها عناصر من مليشيات الحوثي في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر مطلعة عن وصول جثث ثلاثة قتلى وأربعة عشر جريحاً من مسلحو المليشيا إلى مستشفى بمدينة بيت الفقيه ، لقوا مصرعهم في منطقة الجاح.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من إحباط محاولة تسلل قام بها مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي الموالية لإيران على منطقة الجاح.
وأضافت المصادر أن القوات تمكنت من رصد تحركات العناصر الحوثية وخاضت معهم اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من إحباط التسلل ودحرت عناصر المليشيا وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار.
وكانت عناصر مسلحة من مليشيات الحوثي قد حاولت التسلل والتقدم لإستحداث مواقع ومتاريس جديدة قريبة من مواقع القوات المشتركة في الجاح ، في محاولة منها للتحضير لهجمات واسعة تشنها على منطقة الجاح جنوب الحديدة
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