الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

وثاق تؤهل دفعة جديدة من الأطفال المجندين بمأرب

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثاق تؤهل دفعة جديدة من الأطفال المجندين بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

وثاق تؤهل دفعة جديدة من الأطفال المجندين بمأرب

الخليج 365

دشنت مؤسسة وثاق للتوجه المدني الدورة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالصراع في اليمن، والذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ أغسطس 2017م.

 

وسيخضع الأطفال المقبولون في الدورة (27) طفلاً من عدة محافظات لبرنامج متنوع يهتم في المقام الأول تأهيلهم نفسياً وإعادة دمجهم بالمجتمع، وإلى صفوف الدراسة للمنقطعين منهم.

Advertisements

 

وتستمر الدورة 45 يوماً تتخللها أيام مفتوحة ورحلات ترفيهية إضافة إلى الأنشطة وأنشطة غرفة الدعم النفسي والاجتماعي والإشراف المتكامل في اليوم والليلة، بما يضمن استفادتهم من البرنامج ومساعدة الأطفال على تحسن حالاتهم ليمارسوا مجدداً حياتهم الطبيعية.

 

وتنفذ المؤسسة المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع والتي تستهدف فيها إعادة تأهيل 160 طفلاً يمنياً, ضمن خطة مركز الملك سلمان المستهدفة تأهيل 2000 طفل يمني.

 

ويذكر أن المستفيدين المباشرين من المشروع في عملية إعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي بلغ 426 طفلاً مجنداً ومتأثراً من مختلف المحافظات اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وثاق تؤهل دفعة جديدة من الأطفال المجندين بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا