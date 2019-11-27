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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثاق تؤهل دفعة جديدة من الأطفال المجندين بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
الخليج 365
دشنت مؤسسة وثاق للتوجه المدني الدورة الخامسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالصراع في اليمن، والذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ أغسطس 2017م.
وسيخضع الأطفال المقبولون في الدورة (27) طفلاً من عدة محافظات لبرنامج متنوع يهتم في المقام الأول تأهيلهم نفسياً وإعادة دمجهم بالمجتمع، وإلى صفوف الدراسة للمنقطعين منهم.
وتستمر الدورة 45 يوماً تتخللها أيام مفتوحة ورحلات ترفيهية إضافة إلى الأنشطة الرياضية وأنشطة غرفة الدعم النفسي والاجتماعي والإشراف المتكامل في اليوم والليلة، بما يضمن استفادتهم من البرنامج ومساعدة الأطفال على تحسن حالاتهم ليمارسوا مجدداً حياتهم الطبيعية.
وتنفذ المؤسسة المرحلة التاسعة والعاشرة من المشروع والتي تستهدف فيها إعادة تأهيل 160 طفلاً يمنياً, ضمن خطة مركز الملك سلمان المستهدفة تأهيل 2000 طفل يمني.
ويذكر أن المستفيدين المباشرين من المشروع في عملية إعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي بلغ 426 طفلاً مجنداً ومتأثراً من مختلف المحافظات اليمنية.
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