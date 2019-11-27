بالصور.. اللجنة الوزارية تناقش الاحتياجات الطارئة لتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تعز عدن - الخليج 365

ناقشت اللجنة الوزارية، المشكلة من مجلس الوزراء الاحتياجات الطارئة لمحافظة تعز،جنوب صنعاء 256كم.



جاء ذلك خلال عقد اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن ،اليوم ، اجتماعاً موسعاً مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومدراء مكاتب النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ثمن وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح ، دور تعز وما قدمته من تضحيات في سبيل دحر الانقلاب الحوثي..

مؤكداً اهتمام الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة تعز.

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وناقش الوزير فتح مع محافظ تعز ،ووكيل المحافظة عارف جامل ،ومدراء مكاتب النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي، الاوضاع في المحافظة ووضع خطة طارئة فيما يتعلق النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي..

مؤكداً حرص الحكومة على تقديم وتوفير الخدمات العامة للمواطنين في مختلف المجالات.

من جانبه اكد وزير المالية سالم بن بريك ،اهمية ودور محافظة تعز وما قدمته من تضحيات..

مؤكداً اهتمام الحكومة ووزارة المالية بمتابعة وصرف رواتب الموظفين في المحافظة ووضع الحلول الطارئة لجميع الإشكاليات المتعلقة بتاخر صرف رواتب موظفي صندوق النظافة.

و استعرض محافظ تعز ،الصعوبات والمعوقات التي تواجه المكاتب الخدمية بالمحافظة ومنها صندوق النظافة والتحسين والصحة والمياه والصرف الصحي ورواتب الموظفين.