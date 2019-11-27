مستشار رئاسي يطالب الأمم المتحدة بفك حصار تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365

طالب مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي اليوم الأربعاء الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لفك الحصار عن مدينة تعز اليمنية.



وقال المخلافي في تغريدة على تويتر “تخفيف وانهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض الشعب اليمني بكل فئاته ومناطقه يجب ان تكون محل جهد ومسعى دائم للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي”.

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وأضاف “نأمل أن يجد فك الحصار عن مدينة تعز المستمر منذ خمس سنوات ذات الاهتمام الذي حظى به موضوع مطار صنعاء من قبل الامم المتحدة”.

واعتبر المخلافي وصول أول رحلة لطيران اليمنية اليوم الأربعاء الى مطار الريان الدولي في حضرموت بعد خمس سنوات “خطوة أخرى نحو تخفيف معاناة شعبنا وعودة كل الخدمات والمرافق في المناطق المحررة للعمل”.

ولفت إلى أن حصار تعز يبقى المعاناة الإنسانية المستمرة التي لم تجد لها حل” مطالباً بممارسة أقصى ضغط على الحوثي لإنهاء الحصار.

وتسبب إغلاق منافذ مدينة تعز الرئيسية من قبل مسلحي جماعة الحوثيين في تفاقم معاناة السكان حيث يضطرون إلى أن يسلكوا طرقا فرعية وعرة وضيقة تعرض حياتهم للخطر وللحوادث والتفتيش والابتزاز والمضايقات وأحيانا للاختطاف والاعتقال في نقاط التفتيش الحوثية.