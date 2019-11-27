بالصور.. اجتماع تنسيقي بتعز يناقش الاجراءات الخاصة بمواجهة الأمراض والأوبئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

ناقش اجتماع تنسيقي عقد، اليوم، بمحافظة تعز، برئاسة وكيل اول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، الطرق والاجراءات الخاصة بمواجهة الأمراض والأوبئة المنتشرة بالمحافظة.



وفي الاجتماع الذي ضم قيادات مكتب الصحة العامة والسكان ومدراء المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، أكد الوكيل المخلافي على أهمية تشخيص الاختلالات التي تواجه العمل الطبي واحتياجات المستشفيات واستدعاء الكادر الطبي وتشغيل الأقسام المغلقة واتخاذ الإجراءات العقابية للغائبين عن وظائفهم الطبية والإنسانية.

من جانبه قال مدير عام مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي "تم حشد كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة الأمراض والحميات المنتشرة وذلك عبر تشكيل غرفة عمليات وترصد وبائي في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية داخل المدينة وتنفيذ حملات متكررة للرش للقضاء على البعوض الناقل لحمى غرب النيل والضنك وداء الشجنجونيا وفرق ميدانية متواصلة وزيادة ساعة الدوام في عيادات الطوارئ ".

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وأضاف "إن عدد الحالات المصابة منذ بداية العام 2019م بلغت (9351)حالة وعدد الوفيات (10)حالات بسبب الضنك والحمى الموسمية والنزفية مشيرا إلى أنه منذ فترة التدخل العلاجي للحالات المصابة والرش وإزالة بؤر توالد البعوض و خلال 16 يوما من منظومة التدخل الوقائي والعلاجي انخفضت حالات الإصابة إلى 50 بالمائة".

وتمخض عن النقاشات الخروج بتوصيات أهمها تفعيل المجلس الطبي الأعلى وحسم الإشكالات الإدارية التي تعاني منها المستشفيات واتخاذ إجراءات عقابية ضد الغائبين من قبل مكتب الخدمة المدنية وجامعة تعز وتفعيل التثقيف الصحي وتوعية المواطنين.

كما تضمنت النقاشات مخاطبة الجهات الحكومية بسرعة دعم وتوفير موازنات للمستشفيات ورواتب العاملين والمتعاقدين وتوفير المحاليل والمستلزمات للمختبر المركزي ونقل الدم والمستشفى السويدي والمستشفى العسكري.