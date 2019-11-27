شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. راقصات وخمور في حفل زفاف يشعل ضجة واسعة بدولة عربيّة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل حفل زفاف بمصر ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقيم الحفل في نادي دمياط الرياضي، وتم تسريب فيديوهات لراقصات عاريات وأحد الأشخاص وهو يوزع خموراً على الحاضرين.

جديد "الخليج 365"

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من جهتها، قالت وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إن واقعة وجود راقصة في النادي الاجتماعي في محافظة دمياط، أحيلت للتحقيق من خلال الإدارة العامة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأضاف بيان للوزارة أن عمل النوادي تحكمه ضوابط ولائحة داخلية، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق سوف تصدر تقريرًا عن الواقعة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها .

وقبل أقل من شهرين أقيم حفل زفاف شعبي ضخم داخل نادي الشمس الرياضي بمنطقة مصر الجديدة، بحضور عشرات الراقصات العاريات وسط انتشار الخمور والمخدرات، فيما لم يصدر وقتها أي رد من وزارة الشباب والرياضة.