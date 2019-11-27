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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشادة عنيفة بين الفنانة الشهيرة كارول سماحة والمتحدث باسم نتنياهو لهذا السبب الصادم.. وهذا ما... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - CAROLE SAMAHA✔@CAROLE_SAMAHA
الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!
ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية!
?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2019
تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman)
البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.
يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h
تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019
البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.
يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h
?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2019
تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman)
البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.
يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h
تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019
البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.
يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h
تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019
البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.
يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h
البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.
يا عيب الشوم!
🔴 كلام كتير صحيح !!!— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 24, 2019
و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي!
وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!! @majidaelroumi pic.twitter.com/C1Z1CzdoET
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🔴 الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!— CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019
ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية! https://t.co/1bjJgezUDE
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.