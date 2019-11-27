شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشادة عنيفة بين الفنانة الشهيرة كارول سماحة والمتحدث باسم نتنياهو لهذا السبب الصادم.. وهذا ما... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - CAROLE SAMAHA ✔@CAROLE_SAMAHA

الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!

ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية!

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تصريحات عنصرية وفاشية بامتياز من فنانتين كبيرتين كان يجب أن تكونا مثالا للتسامح ولرفض العنصرية.



البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.



يا عيب الشوم! https://t.co/8bsYGa3s8h — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2019

البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.

يا عيب الشوم!

🔴 كلام كتير صحيح !!!

و يا ريت الكل قادر يشوف الصورة من بعيد، والخطر الأكبر اللي جايي!

وإيه..نعم..السفينة بحاجة لقبطان!! @majidaelroumi pic.twitter.com/C1Z1CzdoET — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 24, 2019

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🔴 الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!

ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية! https://t.co/1bjJgezUDE — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) November 27, 2019

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