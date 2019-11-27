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شاهد.. مشادة عنيفة بين الفنانة الشهيرة كارول سماحة والمتحدث باسم نتنياهو لهذا السبب الصادم.. وهذا ما...

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عدن - ياسمين التهامي - CAROLE SAMAHA????@CAROLE_SAMAHA

???? الناطق الرسمي للمدعو نتانياهو يعطينا دروساً بالإنسانية والأخلاق!
ماذا عن عنصريتكم و التفرقه بين يهود الغرب والشرق أو ضد اليهود القادمين من أثيوبيا؟ او جرائمكم بحق العرب الفلسطينيين وأطفال غزة، و احتلال أراضي الغير و ضمها كما في الجولان و القدس ضد كل الأعراف و القوانين الدولية!

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البروتوكولات زورت بروسيا في القرن ال-19 بغية التحريض على الشعب اليهودي وكانت أحد أركان العقيدة النازية التي أدت إلى قتل 6 ملايين يهودي. من يدعمها يدعم النازيين.

يا عيب الشوم!

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